Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,19 -0,0073 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7350

Уполномоченный по пропавшим без вести Котенко анонсировал свою отставку

Уполномоченный по пропавшим без вести Котенко анонсировал свою отставку

Олег Котенко

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко сообщил, что планирует подать в отставку, после того, как вернется из командировки. Об этом он написал на своей странице в Telegram, сообщает УНН.

Цитата

“Сейчас Уполномоченный находится в командировке на освобожденных территориях Донецкой области. По возвращении он подаст заявление об отставке”, - говорится в сообщении.

Дополнение

Кабинет министров Украины передал функционал по пропавшим без вести от Минреинтеграции в МВД, Минобороны и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Ведомство будет принимать решение о создании поисковых групп (согласовав его с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными), определять порядок проведения поисковых работ, порядок эксгумации. А также проводить изъятие (эксгумацию) тел (останков) погибших (умерших) лиц и их транспортировку (эвакуацию) в государственные специализированные учреждения или места окончательного захоронения.

Источник: УНН
Теги: Украина, отставка, поиск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.