Чехия не будет экстрадировать в Украину уклонистов

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Чехия не будет экстрадировать в Украину мужчин, уклоняющихся от службы в армии. Но украинские суды могут запросить экстрадицию конкретного человека. Об этом сообщил официальный представитель Минюста Чехии Владимир Репка, передает УНН со ссылкой на Idnes.

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Сообщается, что Чехия не будет выдавать Украине мужчин, уклоняющихся от службы в украинской армии, так как Европейская конвенция исключает экстрадицию за военные преступления – например, уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказу.

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"Однако в конкретном случае это будет зависеть не от юридической квалификации, а от фактического поведения, за которое украинские судебные органы в конечном итоге подадут запрос об экстрадиции конкретного человека", - заявил Репка.

Дополнение

Представитель Президента в парламенте, народный депутат Федор Вениславский заявлял, что масштабной экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за рубежа не будет, так как для каждого отдельного случая необходимо открывать уголовное производство.