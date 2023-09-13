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Переговоры на космодроме "Восточный": торжественный обед и тосты - за что пили, и куда дальше едет Ким Чен Ын

Переговоры на космодроме "Восточный": торжественный обед и тосты - за что пили, и куда дальше едет Ким Чен Ын

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Завершились переговоры между российским диктатором владимиром путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный, пишут росСМИ, передает УНН.

Детали

путин и Ким Чен Ын завершили переговоры. Общение в разных форматах продолжалось около пяти часов. Лидер КНДР уехал. По словам пресс-секретаря путина, пескова, подписания документов по итогам переговоров не было. На приеме и на входе в зал переговоров на космодроме "Восточный" была замечена сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Главы государств приняли участие в официальном обеде, который путин устроил в честь северокорейского гостя. российский диктатор поднял тост, в котором заметил, что россия и КНДР "стремятся укрепить узы товарищества и добрососедства, действуют во имя мира, стабильности и процветания в регионе". И предложил тост за укрепление отношений между рф и КНДР напомнив поговорку "старый друг лучше новых двух".

"россии противостоит "сборище зла", которое лелеет иллюзии об экспансии и гегемонии", - сказал Ким Чен Ын в ответном тосте.

В свою очередь путин отметил, что "россия придерживается всех ограничений на военно-техническое сотрудничество с КНДР, но "есть вещи, о которых мы можем говорить, обсуждаем, думаем об этом, и здесь есть перспективы".

Ким Чен Ын после переговоров с путиным не едет домой, а отправляется дальше по россии: в его программе владивосток и комсомольск-на-амуре. российский диктатор поехал на амурский газоперерабатывающий завод.

 Дополнение

российский диктатор путин заявил, что с лидером КНДР Ким Чен Ыном будут говорить об экономических и гуманитарных вопросах. В то же время на переговорах присутствовали глава минобороны рф, министр промышленности и корейские военачальники.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, КНДР, переговоры, Ким Чен Ын
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