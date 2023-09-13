Еврокомиссар по торговле внес представление о продлении запрета на импорт украинского зерна

КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Еврокомиссию внесли предложение о том, чтобы продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

Детали

Предложение о продлении ограничений внес Михаэль Гегер – глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса. Его представление основывается на анализе рыночной ситуации. Там упоминают низкие цены, невозможность хранить зерно в соседних с Украиной странах и рост экспорта из Украины в другие страны ЕС.

Пока не известно на какой срок предлагается продлить ограничения (его сторонники Польша и Венгрия говорят, что ограничения следует оставить как минимум до конца 2023 года). Указывается, что документ является результатом работы т.н. Координационной платформы для зерна, в которой принимают участие представители пяти стран, Украины и Еврокомиссии. Работа этого органа происходит за закрытыми дверями.

Окончательное решение, как указывается в статье, «будет политическим и будет приниматься председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен».

Еще в августе в кулуарах Еврокомиссии говорили, что она пообещала Президенту Украины, что запрет не будет продлен. В то же время указывается, что переданный Гегером документ является сигналом к продлению ограничений. Кроме того, RMF24 добавляет, что сам Гегер является мощной фигурой и ему довольно часто удается убеждать фон дер Ляйен в тех или иных вопросах.

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Напомним

15 сентября истекает срок введенного ранее эмбарго на транзит некоторых товаров украинского агросектора по территории 5 стран-соседей (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния).

12 сентября глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша единолично продлит эмбарго в случае если его продление не примет Еврокомиссия. Об этом он сначала сообщил в соцсети Х, прикрепив к сообщению избирательный ролик правящей партии “Право и Справедливость” (парламентские выборы в РП назначены на 15 октября и вопрос защиты польского агропроизводителя разыгрывается многими политиками). Позже правительство Польши приняло официальное обращение к Еврокомиссии с призывом продлить эмбарго. Позицию РП также поддерживает Венгрия, в то же время Болгария, Румыния и Словакия – заняли более мягкую позицию.

Добавим

По прогнозам Минагрополитики, общий урожай зерновых и масличных культур в этом году может превысить прошлогодний на 5% и достичь 76,7 млн тонн.

В то же время, украинские аграрии, особенно после закрытия “зернового коридора”, столкнулись с осложнением экспорта продукции. Украине нужно экспортировать 5 млн тонн зерна в месяц. Однако, пока что “пути солидарности” ЕС позволяют экспортировать лишь до 4 млн тонн.

Ситуация также осложняется запретом экспорта (Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния) в 5 соседних стран, который действует до 15 сентября и может быть продлен.

Украинская зерновая ассоциация официально обратилась к исполнительному вице-президенту, комиссару по вопросам торговли Европейской комиссии Валдису Домбровскису по оптимизации альтернативных маршрутов экспорта зерна из Украины в европейские порты с последующей отгрузкой в третьи страны. Поскольку из-за срыва российской федерацией Черноморской зерновой инициативы Украина столкнулась с необходимостью дополнительно увеличить пропускную способность “путей солидарности” примерно на 1-1,5 млн тонн зерна в месяц.

Это можно сделать за счет экспорта зерна через порты стран Балтии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Италии и Словении. Сейчас эти маршруты мало задействованы из-за сложности и стоимости логистики по сравнению с другими маршрутами. Поэтому УЗА предложила ввести “зеленые коридоры” для украинской сельскохозяйственной продукции в упомянутые порты.

Для реализации этого проекта санитарный, фитосанитарный и ветеринарный контроль предлагается проводить уже на территории страны назначения. Также Ассоциация предлагает для европейских перевозчиков ввести субсидии, чтобы компенсировать дополнительные расходы на транзитные перевозки. Кроме того, для портов предлагается ввести частичную компенсацию так называемых “портовых расходов на украинское зерно”.

Сейчас в ЕС обсуждается возможность компенсации украинским аграриям логистических расходов в сумме 30 евро за тонну.