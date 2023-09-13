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Генеральный секретарь НАТО встретится 14 сентября со Стефанишиной

Генеральный секретарь НАТО встретится 14 сентября со Стефанишиной

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 14 сентября, встретится с вице-премьером-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной. Об этом сообщили в пресс-службе Альянса, передает УНН.

Цитата

"В четверг, 14 сентября 2023 года, Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг примет вице-премьер-министра Украины госпожу Ольгу Стефанишину в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на мероприятии не предусмотрено общение со СМИ.

Напомним

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина 9 сентября заявила, что к членству в ЕС Украина будет готова через 2 года, а вот стать частью НАТО может и раньше.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, встреча
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