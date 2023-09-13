Новости: Политика
13 сентября 2023, 21:15 • Тоня Туманова • 6345
Оборонное сотрудничество и события на поле боя: Умеров поговорил с министром обороны Канады
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров поговорил с министром обороны Канады Биллом Блэром. Речь шла об оборонном сотрудничестве и событиях на поле боя, передает УНН.
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"Провел продуктивный разговор с Биллом Блэром, министром национальной обороны Канады. Проинформировал своего коллегу о последних событиях на поле боя", - написал Умеров в соцсети Х.
Кроме того, министры обороны Украины и Канады обсудили дальнейшие шаги в укреплении украинской обороноспособности, в частности долгосрочные программы оборонного сотрудничества.
Ранее
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Речь шла о потребностях Украины и предстоящей встрече в Рамштайн.
Источник: УНН
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