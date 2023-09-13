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Оборонное сотрудничество и события на поле боя: Умеров поговорил с министром обороны Канады

Оборонное сотрудничество и события на поле боя: Умеров поговорил с министром обороны Канады

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров поговорил с министром обороны Канады Биллом Блэром. Речь шла об оборонном сотрудничестве и событиях на поле боя, передает УНН.

Цитата

"Провел продуктивный разговор с Биллом Блэром, министром национальной обороны Канады. Проинформировал своего коллегу о последних событиях на поле боя", - написал Умеров в соцсети Х.

Кроме того, министры обороны Украины и Канады обсудили дальнейшие шаги в укреплении украинской обороноспособности, в частности долгосрочные программы оборонного сотрудничества.

Ранее

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел первый разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Речь шла о потребностях Украины и предстоящей встрече в Рамштайн.

Источник: УНН
Теги: Канада, Украина
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