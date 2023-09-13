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Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика

Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Сергея Тищика, передает УНН.

Цитата

"Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе №582/2023.

Напомним

6 сентября Верховная Рада на своем заседании назначила бывшего главу Донецкой ОГА Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.

Источник: УНН
Теги: Украина, АМКУ, Владимир Зеленский
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