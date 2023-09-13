Новости: Политика
13 сентября 2023, 21:40 • Тоня Туманова • 9840
Зеленский уволил государственного уполномоченного АМКУ Тищика
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Сергея Тищика, передает УНН.
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"Уволить Тищика Сергея Николаевича с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины согласно поданному заявлению", - говорится в указе №582/2023.
Напомним
6 сентября Верховная Рада на своем заседании назначила бывшего главу Донецкой ОГА Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета.
Источник: УНН
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