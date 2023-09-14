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США продадут Южной Корее истребители на сумму 5 млрд долларов

США продадут Южной Корее истребители на сумму 5 млрд долларов

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В среду Соединенные Штаты одобрили продажу Южной Корее F-35, первоклассных истребителей со стелс-системой, на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом пишет AlArabiya, передает УНН.

Цитата 

Продажа «улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив надежную оборонную способность для сдерживания агрессии в регионе и обеспечения оперативной совместимости с американскими силами», — говорится в заявлении Госдепартамента.

«Предложенная продажа этого оборудования и поддержка не изменит основной военный баланс в регионе», – добавляется в сообщении.

Детали 

Государственный департамент сообщил Конгрессу, что дал разрешение на продажу 25 самолетов производства Lockheed Martin, а также двигателей и соответствующего оборудования.

Продажа произошла на фоне роста напряженности в отношениях с Северной Кореей, которая провела свои последние ракетные испытания именно тогда, когда лидер Ким Чен Ын посетил россию, чтобы обсудить с диктатором расширение сотрудничества в сфере оружия.

Дополнение 

Южная Корея эксплуатирует F-35 с 2018 года. Соединенные Штаты одобряют продажу самолетов только своим ближайшим партнерам, а Турция вышла из программы F-35 после крупной покупки у россии системы противоракетной обороны.

Напомним

Южная Корея создала объединенное военное командование, которое будет контролировать все операции с беспилотниками.

Источник: УНН
Теги: США, истребители, Южная Корея
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