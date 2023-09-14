Болгария и НАТО обсуждают ответ на российскую блокаду в Черном море

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Болгария ведет переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду россией черноморской исключительной экономической зоны. Об этом заявил министр обороны Болгари Тодор Тагарев в интервью Euractiv, передает УНН.

Тагарев сказал, что россия продолжает объявлять часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за продолжающихся в этом районе военных учений.

Он добавил, что эти действия уже расцениваются как провокация.

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«Болгария обсуждает ответ на эти провокации – как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО», – заявил Тагарев.

На вопрос разработала ли Болгария сценарии на случай нападения россии на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в Минобороны ответили: «На данный момент нет непосредственной угрозы или риска нападения, нападение на торговое судно, находящееся в территориальном море государства-члена НАТО».

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«Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и составляют часть территории государства. Нападение в территориальном море можно рассматривать как нападение на Республику Болгарию и НАТО в целом», — добавили в ведомстве, отметив, что военно-морские силы Болгарии, Румынии и Турции повысили бдительность, продолжая выполнять задачи своими силами и средствами для обеспечения безопасности торговых судов, проходящих через Черное море.

В министерстве также заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах «могут быть обеспечены только действиями НАТО, в соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, скоординированными с другими партнерами в регионе».

«Позиция Болгарии в отношении безопасности на Черном море всегда основывалась на принципе союзнической солидарности, союзнических действий и союзнических гарантий в рамках НАТО. Принимая такое союзническое решение, Болгария будет вносить свой вклад по мере своих возможностей», — говорится в позиции страны относительно действий рф в Черном море.

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На вопрос, можно ли согласовать маршруты грузовых судов, перевозящих зерно через экономическую зону Болгарии в Черном море, в министерстве ответили, что для этого нет никаких юридических оснований.