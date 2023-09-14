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Блинкен: цель США - помешать россии достичь стратегического успеха в ее агрессии в Украине

Блинкен: цель США - помешать россии достичь стратегического успеха в ее агрессии в Украине

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Соединенные Штаты ставят своей целью помешать россии достичь стратегического успеха в ее агрессии против Украины. Вашингтон также стремится помочь Киеву "не только выжить, но и процветать", заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Pod Save The World, передает УНН.

Цитата

"Конечная цель на самом деле двойная. Во-первых, конечно, это отказать россии в любом стратегическом успехе в Украине, потому что если мы этого не сделаем, то, как я уже сказал, это открытое приглашение для агрессоров всюду", - подчеркнул Блинкен.

Детали

Государственный секретарь США отметил, что россия уже потерпела неудачу в том, что пыталась стереть Украину с карты, покончить с ее идентичностью как независимой страны. Он отметил, что теперь, где будут "проведены линии" - "принципиально" зависит от украинцев.

"И мы хотим поддерживать их, чтобы максимально увеличить их способность вернуть оставшуюся территорию, захваченную россией. россия все еще контролирует около 17% территории Украины. Но не только для того, чтобы Украина выжила, но и процветала", - сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, это касается экономической помощи и поддержки становления демократии Украины.

"Цель состоит в том, чтобы Украина могла встать на ноги. Это не рецепт какой-то бессрочной поддержки со стороны всего мира, чтобы Украина продолжала жить. Это доводит Украину до такого состояния, когда она сможет прочно стоять самостоятельно в военном, экономическом и демократическом отношении", - подытожил он.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Школе передовых международных исследований Джонса Хопкинса заявил, что целью США является то, "чтобы Украина не просто выжила, но и процветала как динамичная, успешная демократия”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, война, помощь
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