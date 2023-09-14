Европарламент призвал арестовали активы руководства беларуси и передать их Украине

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Европейский парламент призвал найти правовые пути, чтобы конфисковать активы руководства беларуси и отдать их на восстановление Украины. Об этом говорится в принятом докладе об отношениях ЕС с беларусью, сообщает УНН со ссылкой на текст доклада.





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“Призываем ЕС и его государства-члены найти законные пути конфискации активов белорусского руководства и связанных с ним белорусских структур, вовлеченных в военные действия россии, и, если это возможно, использовать их для поддержки восстановления Украины”, - говорится в докладе.

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Европарламент отмечает, что, “способствуя неоправданной захватнической войне россии против Украины, режим лукашенка стал соучастником преступлений, совершенных россией, что предусматривает ответственность за разрушения и ущерб, нанесенный Украине.

Кроме того, в Европейском парламенте отметили, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенного россией против Украины, должен иметь юрисдикцию для расследования не только путина и политического и военного руководства рф, но и белорусского руководства. Поэтому призвали “институты ЕС и государства-члены принять все необходимые меры для обеспечения уголовного преследования белорусских чиновников, причастных к преступлениям, совершенным против Украины.

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