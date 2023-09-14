Депутаты Бундестага написали Шольцу письмо с требованием передать Украине ракеты Taurus

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Члены Бундестага написали письмо, в котором требуют от канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса поставки в Украину, в частности, систем "Taurus", пишет Taggeschau, передает УНН.

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Члены Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП), Антон Хофрайтер (Зеленые) и Андреас Шварц (СДПГ) призвали к дальнейшей поддержке Украины в письме канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу.

В преддверии следующей встречи Контактной группы по Украине в Рамштайн 19 сентября они считают, что Германия должна предоставить Украине дальнейшие обязательства в оборонной борьбе против россии.

"В частности, Украине нужен крылатый ракетный комплекс "Taurus", состоящий на вооружении Бундесвера, чтобы специально ослабить российскую военную логистику", - говорится в письме.

Отмечается, что политиков во время личных бесед заверили представители украинского правительства, что эта система вооружения будет использоваться исключительно на территории Украины.

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"Мы не видим причин сомневаться в этом обязательстве", - продолжили депутаты.

Кроме того, Германия должна продолжать поставлять ПВО, боеприпасы, госпитальные материалы и защищенную технику, особенно боевые танки и бронетранспортеры. При этом, согласно письму, особое значение имеет обеспечение выносливости украинских войск.

"Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем". Поддержка со стороны немецкой промышленности также должна быть скоординирована и улучшена, пишут депутаты.

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