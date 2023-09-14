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Во втором парламентском саммите Крымской платформы примут участие представители почти 50 стран и организаций - Стефанчук

Во втором парламентском саммите Крымской платформы примут участие представители почти 50 стран и организаций - Стефанчук

КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Праге в конце октября состоится второй паламенский саммит Международной Крымской платформы. В нем примут участие почти 50 парламентов и парламентских ассамблей. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН.

Детали

По словам Стефанчука, саммит станет очередным доказательством, какую важную роль парламенты могут играть в консолидации усилий международных партнеров в поддержку Украины.

“Проведение Саммита позволит повысить эффективность международного реагирования на оккупацию Крыма и других временно оккупированных территорий Украины. А также — поможет укрепить безопасность в Черноморском регионе, усилить международное давление на рф”, - отметил председатель Верховной Рады.

Напомним

24 августа президент Владимир Зеленский по результатам саммита Крымской платформы отметил, что заявления о том, что Крым после деоккупации будет просто туристическим оазисом не соответствуют действительности. По его словам, будет флот и военная защищенность полуострова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время открытия третьего саммита Крымской платформы сообщил, что США никогда не признают российскую аннексию Крыма и будут продолжать поддерживать независимость Украины.

Источник: УНН
Теги: Крым, Крымская платформа
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