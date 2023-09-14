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Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: говорили о наступлении и потребностях Украины в безопасности

Ермак провел телефонный разговор с Салливаном: говорили о наступлении и потребностях Украины в безопасности

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном. Стороны обсудили Формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским и потребности безопасности Украины, передает УНН.

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"Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, которые предпринимают силы обороны для продвижения вперед. Обсудили потребности безопасности Украины, а также Формулу мира Президента Владимира Зеленского”, - сообщил Ермак.

Руководитель Офиса президента также поблагодарил Салливана за поддержку Украины. Он также передал слова благодарности Президенту США, обеим палатам Конгресса и американскому народу за их помощь, которая является мощной и важной для Украины и ее народа.

Напомним

Ранее сообщалось, что 2 сентября, Ермак провел телефонный разговор с Джейком Салливаном. Ермак проинформировал собеседника о потребностях украинских военных для деоккупации украинских территорий от российских захватчиков.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Офис президента Украины
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