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В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
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Буданов заявил, что рф уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи

Буданов заявил, что рф уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи

Кирилл Буданов

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Государство-агрессор россия уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии изданию NV о встрече в россии двух диктаторов - Ким Чен Ына и владимира путина, передает УНН.

Цитата

“Когда говорят, что сейчас путин отпишет или подпишет — это все фальшь, потому что еще полтора месяца назад все было согласовано и началась отгрузка (снарядов) из Северной Кореи”, — объяснил Буданов.

Детали

По его словам, КНДР поставляет в рф 122-мм и 152-мм боеприпасы к советским пушкам, ракеты к РСЗО “Град” и определённое количество танковых снарядов.

Буданов отметил, что Северная Корея способна изготавливать снаряды в значительных объемах, поскольку в отличие от россии режим в Пхеньяне сохранил объекты для серийного производства вооружений.

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По данным Военной разведки Украины, российские предприятия ВПК удовлетворяют плановые потребности оккупационной армии в снарядах лишь на 3-7%.

По мнению Кирилла Буданова, поставки северокорейских вооружений могут немного утолить снарядный голод оккупантов.

Начальник ГУР МО Украины добавил, что кремль стремится получить от Северной Кореи миллионные партии боеприпасов.

“Это такой заказ. А сколько корейцы смогут передать быстро — вопрос”, — подытожил Буданов.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, разведка
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