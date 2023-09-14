Украина и Молдова продлили "транспортный безвиз" до конца 2025 года

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина и Молдова согласовали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между странами до конца 2025 года. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, пишет УНН.

Детали

Соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Протокол с решением продлить действие либерализации был подписан по результатам заседания украинско-молдавской Смешанной Комиссии о международном автомобильном сообщении 13-14 сентября.

«Возможность беспрепятственно выполнять грузовые перевозки через территорию Молдовы является одним из инструментов налаживания и наращивания наших экспортных возможностей. Отдельно также уже работаем вопрос верификации всех автобусных маршрутов между нашими странами и упрощения процедуры их открытия перевозчиками», – заявил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним

Предыдущее Соглашение о либерализации грузовых перевозок было подписано в августе 2022 года с действием до конца этого года.

Добавим

В конце августа Украина согласовала “транспортный безвиз” с Норвегией. Речь идет о возможности выполнять грузовые перевозки без разрешений для грузовиков стандарта Евро-5 и выше. В общем, украинские перевозчики имеют упрощенные условия грузоперевозок в 35 стран Европы.