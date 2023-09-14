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США объявили о новых санкциях против рф. У Зеленского отреагировали

США объявили о новых санкциях против рф. У Зеленского отреагировали

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете санкций против россии, введя ограничения на предприятия, финансовые учреждения и транспортные средства. Кроме того, под санкции попали физические лица, среди которых есть граждане Грузии и Польши, передает УНН со ссылкой на сообщение управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США.

Детали

Среди организаций, которые были добавлены в санкционный список, есть:

Акционерное общество “61-й бронетанковый ремонтный завод”

71-й автобронетанковый ремонтный завод министерства обороны рф

72-й автобронетанковый ремонтный завод министерства обороны рф

Акционерное общество “Башвзрывтехнологии”

Фондовые наблюдения “Мосинжпроект”

Акционерное общество “ТАСКОМ”

Акционерное общество “ульяновский патронный завод”

Под санкции подпали такие компании, как:

“Автоваз”

“Москвич”

“Трансмашхолдинг”

“Росавтодор”

НПО “Сатурн”

“Синко-Банк”

Также были введены санкции против юридических лиц из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР.

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Добавим

В Офисе Президента Украины уже успели отреагировать на новый пакет, в частности руководитель ОП Андрей Ермак написал: “Хороший пакет санкций США. Скоро больше деталей”.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции
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