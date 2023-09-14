США объявили о новых санкциях против рф. У Зеленского отреагировали
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете санкций против россии, введя ограничения на предприятия, финансовые учреждения и транспортные средства. Кроме того, под санкции попали физические лица, среди которых есть граждане Грузии и Польши, передает УНН со ссылкой на сообщение управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США.
Детали
Среди организаций, которые были добавлены в санкционный список, есть:
Акционерное общество “61-й бронетанковый ремонтный завод”
71-й автобронетанковый ремонтный завод министерства обороны рф
72-й автобронетанковый ремонтный завод министерства обороны рф
Акционерное общество “Башвзрывтехнологии”
Фондовые наблюдения “Мосинжпроект”
Акционерное общество “ТАСКОМ”
Акционерное общество “ульяновский патронный завод”
Под санкции подпали такие компании, как:
“Автоваз”
“Москвич”
“Трансмашхолдинг”
“Росавтодор”
НПО “Сатурн”
“Синко-Банк”
Также были введены санкции против юридических лиц из Бельгии, ОАЭ, Словении, Турции и ЦАР.
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Добавим
В Офисе Президента Украины уже успели отреагировать на новый пакет, в частности руководитель ОП Андрей Ермак написал: “Хороший пакет санкций США. Скоро больше деталей”.