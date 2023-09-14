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Украина и Корея заключили соглашение о кредитах на льготных условиях - ОП

Украина и Корея заключили соглашение о кредитах на льготных условиях - ОП

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Украина и Корея заключили соглашение о кредитах от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Соглашение предусматривает возможность предоставления льготных кредитов для реализации проектов в Украине с участием корейских компаний, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

“В присутствии Президента Украины и министра земель, инфраструктуры и транспорта Кореи было подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Соглашение предусматривает возможность предоставления льготных кредитов для реализации проектов в Украине с участием корейских компаний”, - говорится в сообщении.

С украинской стороны соглашение подписала первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко, с корейской – посол Республики Корея в Украине Ким Хьонг То.

Напомним

Во время сессии саммита G20 президент Южной Кореи Юн Сок Ёл пообещал дополнительно предоставить 2,3 млрд долларов помощи Украине.

Источник: УНН
Теги: Украина, Южная Корея, соглашение
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