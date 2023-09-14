Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,27 0,0768 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9900

Эрдоган утвердил нового посла Турции в Украине

Эрдоган утвердил нового посла Турции в Украине

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил нового посла в Украине, им стал Мустафа Левент Бильген. Об этом говорится в указе турецкого президента, передает УНН.

Цитата

"Мустафу Левента Бильгена назначить послом в Украине", - говорится в сообщении.

Также президент Турции назначил сегодня трех новых послов: в Польше, Марокко, Бурунди и россии.

Напомним

Ранее уже распространялась информация о назначении новых послов, в частности ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Турции заменило послов в ряде стран. Среди них и Украина.

Справка

Билген начал работать в Министерстве иностранных дел Турции с 1995 года. В 2007-2009 годах был специальным советником Генерального секретаря Совета национальной безопасности Тахсина Бурджуоглу, в 2009-2011 годах был генеральным консулом-основателем в Торонто.

С 2011 по 2014 год был генеральным консулом в Нью-Йорке, а с декабря 2014 года по 1 октября 2016 года - занимал должность посла в Абу-Даби.

С 2017 года он является советником Государственного департамента Турции. С 2018 по 2019 год он был советником декоммунизационной комиссии Палаты представителей по иностранным делам.

Источник: УНН
Теги: Украина, посол, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.