Зеленский на следующей неделе встретится с Байденом в США - NBC

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом и принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, передает УНН.

Детали

По информации NBC, Зеленский планирует посетить Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке на следующей неделе. Во время своего визита он также встретится с президентом США Джо Байденом. Место встречи пока неизвестно. Белый дом отказался от комментариев.

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Напомним

Ранее сообщалось, что Украина хочет, чтобы до Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе Соединенные Штаты официально объявили о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Однако американские представители считают это маловероятным, а в Пентагоне передачу вооружения комментировать отказались.