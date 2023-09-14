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Министр обороны Умеров обсудил с Боррелем возможности улучшения предоставления военной помощи Украине

Министр обороны Умеров обсудил с Боррелем возможности улучшения предоставления военной помощи Украине

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем. Говорили о возможности улучшения предоставления военной помощи Украине. Об этом Умеров сообщил в Facebook, пишет УНН.

Цитата 

“Свободу можно защитить коллективными только действиями — это требует эффективной общей архитектуры безопасности в Европе. Мы над этим работаем”, - говорится в сообщении. 

Министр обороны отметил, что темой разговора были пути улучшения обеспечения Украины оружием и боеприпасами.

Дополнение 

Европейское оборонное агентство (EDA) подписало восемь рамочных контрактов с европейской индустрией на совместную закупку 155-мм боеприпасов для поддержки Украины и пополнения собственных национальных запасов.

Напомним

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом с итогами достижений Еврокомиссии за последний год, заявила, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 50 миллиардов евро для восстановления и модернизации страны после российской агрессии. Эти средства будут предоставлены в течение следующих 4 лет. 

Источник: УНН
Теги: ЕС, Минобороны, военная помощь
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