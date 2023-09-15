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Подоляк назвал переговоры Ким Чен Ына и Путина "проявлением несостоятельности россии"

Подоляк назвал переговоры Ким Чен Ына и Путина "проявлением несостоятельности россии"

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Переговоры между КНДР и Россией были "проявлением несостоятельности россии". Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Х/Twitter, пишет УНН.

Цитата 

"Потребность москвы умолять о помощи у Северной Кореи, безусловно, является поводом для шуток, проявлением несостоятельности россии и приговором 23-летней политике путина", — написал Подоляк.

Детали

Он отметил, что Украина "очень серьезно относится к действиям москвы и Пхеньяна и делает собственные расчеты". 

По словам официальных лиц, российско-северокорейский саммит охватывал ряд тем, включая транспортную инфраструктуру, логистику и сельское хозяйство.

Дополнение

Российский диктатор владимир путин назвал начальные дискуссии, которые продолжались более пяти часов в среду, с лидером КНДР Ким Чен Ыном как "очень продуктивные", включая "откровенный обмен мнениями" как по региональным вопросам, так и по двусторонним отношениям. 

путин также сказал, что москва рассматривает и обсуждает определенное военное сотрудничество с КНДР.

Напомним

Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор путин в своих комментариях о встрече с северокорейским лидером пытался ее выставить как можно более нейтральной, из-за опасений излишнего внимания к схемам уклонения от санкций.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, КНДР, Ким Чен Ын, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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