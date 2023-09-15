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Украина призвала Брюссель требовать объяснений от Венгрии о том, почему Сийярто работает против интересов ЕС в Азии

Украина призвала Брюссель требовать объяснений от Венгрии о том, почему Сийярто работает против интересов ЕС в Азии

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр Петер Сийярто распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах россии и работает против интересов ЕС в Азии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

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«Оказывается, что весь мир страдает от последствий войны не потому, что россия напала на Украину, а потому, что Европа глобализировала конфликт. Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который на днях посетил Гонгконг», - написал Николенко.

Он отметил, что в МИД считают, что Брюссель должен потребовать объяснений от Венгрии из-за заявления Сийярто.

«По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах россии. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии», - отметил Николенко.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Россия, Украина, Венгрия
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