Украина призвала Брюссель требовать объяснений от Венгрии о том, почему Сийярто работает против интересов ЕС в Азии

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр Петер Сийярто распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах россии и работает против интересов ЕС в Азии. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает УНН.

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«Оказывается, что весь мир страдает от последствий войны не потому, что россия напала на Украину, а потому, что Европа глобализировала конфликт. Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который на днях посетил Гонгконг», - написал Николенко.

Он отметил, что в МИД считают, что Брюссель должен потребовать объяснений от Венгрии из-за заявления Сийярто.

«По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах россии. Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии», - отметил Николенко.

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