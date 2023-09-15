Ким Чен Ын посетил завод на дальнем востоке россии, который строит истребители

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын после встречи с российским диктатором путиным на космодроме "Восточный" направился в город комсомольск-на-амуре на авиационный завод, который строит истребители, пишут росСМИ.

Детали

Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию в городе ранее в тот же день и его встретили в соответствии с традициями специального гостя, сообщают российские информационные агентства.

В российском городе есть два авиационных завода: комсомольский-на-амуре авиазавод имени юрия гагарина, названный в честь первого человека в космосе, и завод имени яковлева, известный как "иркут".

российское государственное информационное агентство тасс сообщило, что завод имени юрия гагарина производит передовые боевые самолеты, в частности истребители Су-35 и Су-57. Завод имени яковлева строит ближнемагистральные пассажирские лайнеры.

Ожидается, что Ким Чен Ын посетит больше россии после того, как встреча в среду на космодроме "Восточный" вызвала беспокойство по поводу расширения военного сотрудничества между все более изолированными странами, в том числе и перспективы того, что Пхеньян отправит в москву больше боеприпасов для использования в войне в Украине.

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Дополнение

Ранее путин заявил, что Ким Чен Ын также отправится во владивосток, чтобы осмотреть тихоокеанский флот россии. Саммит в среду стал первой встречей Кима с путиным после его визита во Владивосток в апреле 2019 года.

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В последнее время Пхеньян стремится укрепить военные связи с москвой и удвоить свои усилия по разработке оружия на фоне растущего сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией.

В четверг Министерство обороны США предупредило Северную Корею, что ее военная поддержка россии не только продлит войну в Украине, но и будет равносильна "прямому" присоединению к убийству невинных украинцев.

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