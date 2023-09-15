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Ким Чен Ын посетил завод на дальнем востоке россии, который строит истребители

Ким Чен Ын посетил завод на дальнем востоке россии, который строит истребители

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын после встречи с российским диктатором путиным на космодроме "Восточный" направился в город комсомольск-на-амуре на авиационный завод, который строит истребители, пишут росСМИ.

Детали

Ким Чен Ын прибыл на железнодорожную станцию в городе ранее в тот же день и его встретили в соответствии с традициями специального гостя, сообщают российские информационные агентства.

В российском городе есть два авиационных завода: комсомольский-на-амуре авиазавод имени юрия гагарина, названный в честь первого человека в космосе, и завод имени яковлева, известный как "иркут".

российское государственное информационное агентство тасс сообщило, что завод имени юрия гагарина производит передовые боевые самолеты, в частности истребители Су-35 и Су-57. Завод имени яковлева строит ближнемагистральные пассажирские лайнеры.

Ожидается, что Ким Чен Ын посетит больше россии после того, как встреча в среду на космодроме "Восточный" вызвала беспокойство по поводу расширения военного сотрудничества между все более изолированными странами, в том числе и перспективы того, что Пхеньян отправит в москву больше боеприпасов для использования в войне в Украине.

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Дополнение

Ранее путин заявил, что Ким Чен Ын также отправится во владивосток, чтобы осмотреть тихоокеанский флот россии. Саммит в среду стал первой встречей Кима с путиным после его визита во Владивосток в апреле 2019 года.

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В последнее время Пхеньян стремится укрепить военные связи с москвой и удвоить свои усилия по разработке оружия на фоне растущего сотрудничества в области безопасности между Южной Кореей, Соединенными Штатами и Японией.

В четверг Министерство обороны США предупредило Северную Корею, что ее военная поддержка россии не только продлит войну в Украине, но и будет равносильна "прямому" присоединению к убийству невинных украинцев.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, визит, КНДР, Ким Чен Ын
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