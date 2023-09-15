КИЕВ. 15 сентября. УНН. Лидера КНДР Ким Чен Ына внесли в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Миротворец”.

Детали

На сайте сообщается, что лидер КНДР - соучастник преступлений российских властей против Украины и ее граждан.

Отмечается, что Ким Чен Ын обеспечивает “российскую военную агрессию против Украины и ее граждан”.

“Находится под персональными санкциями цивилизованных стран мира за нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей, в т. ч. внесудебные убийства, принуждение к труду и пытки), ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления и т. д.”, - отмечается на сайте.

Ким Чен Ына внесли в базу сайта "Миротворец" 6 сентября.

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