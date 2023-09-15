В Офисе Президента рассказали, как продвигается восстановление Харьковщины

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Состоялось расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей. На этот раз оно было посвящено Харьковщине. Отмечается, что из резервного фонда Харьковская ОГА получила 1,3 млрд грн на возведение фортификаций. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

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«Во второй раз провели это мероприятие в новом формате непосредственного общения с представителями территориальных громад регионов нашей страны. В прошлый раз говорили с представителями Херсонщины, а в этот раз - с Харьковщины», - написал Ермак.

По его словам, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Председатель ВРУ Руслан Стефанчук, его заместитель Алексей Кулеба и другие члены команды четко говорили о восстановлении региона.

Как пишет ОП, начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в регионе проживают 513 тысяч внутренне перемещенных лиц, которым выплачено 7 млрд грн социальной поддержки.

«Во исполнение задания Президента Украины на деоккупированных территориях Харьковской области восстановлено 90% электроснабжения и 78% газоснабжения. Кроме того, реализуются проекты по восстановлению разрушенных сооружений на сумму 1,1 млрд грн», - говорится в сообщении.

Руководитель Офиса Президента со ссылкой на премьер-министра отметил, что было выделено 3,6 млрд грн на восстановление населенных пунктов и инфраструктуры жилого и общественного назначения на Харьковщине.

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«В приоритете – капитальный ремонт школ, жилых многоэтажек, больниц. Также в фокусе внимания – подготовка энергосистемы к отопительному сезону, восстановление утраченных мощностей и защита объектов энергетики и критической инфраструктуры. На Харьковщине восстанавливают пять мостовых сооружений, ожидается проектно-сметная документация еще на восемь таких объектов», - написал Ермак.

Он отметил, обеспечивается поддержка бизнеса, в частности путем предоставления льготных кредитов, микрогрантов для развития собственного дела.

«Из резервного фонда Харьковская ОГА получила 1,3 млрд грн на возведение фортификаций», - сообщил Ермак.

Кроме того, по его словам, был поднят вопрос о восстановлении разрушенного российскими оккупантами жилья и критической инфраструктуры.

«В частности, к разговору присоединились жители села Циркуны – одного из пяти населенных пунктов, которые в рамках пилотного государственного проекта будут восстанавливать комплексно и по новым принципам», - сообщил Ермак.

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