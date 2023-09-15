Дуда подтвердил, что у него запланирована встреча с Зеленским в Нью-Йорке

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней должен встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке. Среди тем разговора будет запрет на импорт украинского зерна. Об этом он сообщил PAP, передает УНН.

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«Думаю, что так и сделаю. У нас назначена встреча в Нью-Йорке через несколько дней», - сказал Дуда, имея в виду возможность встречи с Зеленским.

Дуда заявил, что Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на польском рынке.

«То, что оно (украинское зерно – ред.) продается в Польше, абсолютно не в наших интересах, это не в интересах наших аграриев. Мы должны защищать свой рынок, и мы это делаем, одновременно пытаясь помочь Украине», - отметил Дуда.

Дополнение

Ранее глава канцелярии польского президента Павел Шрот сообщал, что в ближайшее время состоится встреча лидера Польши Анджея Дуды с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали пять причин, почему ЕС должен отменить запрет на импорт украинских зерновых. Одна из них - искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку рф.