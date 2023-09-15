Депутат: мэр Львова Садовый врет, что планировал отдать 2 млрд из бюджета города на ВСУ

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Еще в начале марта 2023 года, когда сессия Львовской городской рады утверждала бюджет развития Львовской ОТГ, депутат Алексей Резник внес предложение на рассмотрение рады о том, чтобы погасить все долги города перед предпринимателями, что составляло около 300 миллионов гривен, и все остальные средства отдать на нужды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил сам депутат Львовской городской рады Алексей Резник на своей странице в Фейсбук, добавив, что тогда мэр города Садовый не поддержал эту идею.

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«Тогда городской голова Андрей Садовый саркастически назвал мое предложение эмоционально – интересным и одновременно непонятным (смотреть видео).

Отдать несколько миллиардов из бюджета города на ВСУ вместо того, чтобы тратить эти средства на благоустройство, которое во время войны может подождать – что здесь не понятно мэру, так и до сих пор не известно.

Это все о цинизме, а вот ложь заключается в следующем: вчера в своем телеграмм – канале городской голова опубликовал пост, где сообщил, что из городского бюджета он планировал выделить 2 миллиарда гривен на армию. И вообще Львов готов поделиться с государством частью НДФЛ, если эти средства помогут уничтожать врага», - написал Резник.

Депутат задался вопросом, как городской голова планировал отдать средства, лежащие на депозитах.

«Андрей Иванович, когда Вы планировали отдать 2 миллиарда, большинство из которых лежит на депозитах под проценты? Ведь в марте Вам было это еще не понятно. А вообще, может хватит дурить людей. «Лохов» среди львовян не так много!

И пусть голосование, когда Львовские депутаты поделили 2 миллиарда гривен на «брусчатку и деревья», а не отдали на нужды ВСУ останется на совести каждого депутата, который проголосовал «ЗА».

Слава Украине!», – подчеркнул Алексей Резник», - написал депутат.