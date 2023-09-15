Города входят в период конкуренции за инвестиции и людей – Игорь Терехов
Игорь Терехов
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Накануне инвестиционного форума Kharkiv Restart харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что сейчас города начинают конкурировать между собой за людей, специалистов, инвесторов, застройщиков. Об этом он сказал в интервью изданию РБК-Украина.
«Победителями будут те города, которые будут лояльны к инвесторам и которые смогут создать для них привлекательные условия», - отметил он.
При этом Терехов отметил, что речь идет о привлечении инвесторов не только после войны, но и прямо сейчас.
«Мы не можем ждать окончания войны, нет времени. Когда я встречаюсь с частными украинскими и зарубежными предпринимателями, а также с нашими международными партнерами, то мы говорим об инвестициях в будущее. Но разрабатывать инвестиционные проекты и вкладывать деньги нужно уже сегодня. После войны будет очень много инвесторов – и в Харькове, и по всей Украине», – уверен он.
По словам Терехова, Харьков нуждается в приходе наиболее мощных инвесторов, чтобы начать подготовку будущего развития по приоритетным направлениям. Мэр считает, что приход крупных инвесторов будет сигналом для средних и малых компаний – как из Украины, так и из-за рубежа: в Харьков нужно идти и вкладывать деньги.
Инвестиционный форум Kharkiv Restart состоится в режиме оф-лайн 19 сентября в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве.