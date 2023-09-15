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Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда

Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом, сообщает УНН.

Цитата

“Встреча с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда. Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институтов, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом – абсолютно системное и приближает реальную ответственность за российские военные преступления. Уже есть первый четкий результат – исторический ордер на арест Путина. Будут и все остальные справедливые результаты, - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

13 сентября в Украине состоялось открытие "полевого" Офиса Международного уголовного суда. Его работа позволит усилить взаимодействие между Украиной и МУС.

Источник: УНН
Теги: Россия, МУС, Владимир Зеленский
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