Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,24 -0,0293 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6495

Дело Шуфрича: прокуратура будет просить суд арестовать нардепа

Дело Шуфрича: прокуратура будет просить суд арестовать нардепа

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Офис генпрокурора будет просить для нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене, меру пресечения в виде ареста, передает УНН.

Детали

На вопрос УНН, на какой мере пресечения для Шуфрича будет настаивать прокуратура, в ОГП ответили: "На содержании под стражей".

Ранее

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене Шуфричу.

УНН сообщал, что 15 сентября СБУ проводила обыски дома у народного депутата Нестора Шуфрича.

Во время обыска дома Шуфрича нашли "классический джентльменский набор ватника и русофила". В частности колорадские ленты, награды и кители.

Также дома у Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Источник: УНН
Теги: суд, Нестор Шуфрич, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.