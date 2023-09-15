В Раду уже поступил проект Бюджета-2024: документ направили на рассмотрение комитета

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2024 год, документ уже передали на рассмотрение комитета, передает УНН.

Детали

Кабинетом министров Украины, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде Украины: Проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» (рег. № 10000).

В карточке законопроекта указано, что документ Направлен на рассмотрение Комитета.

Добавим

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, следующий этап представления до 20 сентября (не требует голосования) и внесения предложений депутатами (до 1 октября).

Напомним

Правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год. В бюджете на следующий год предусмотрели доходы в размере 1 трлн 560 млрд грн, а расходы - 3 трлн 108 млрд грн.