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Еще один структурный "маяк" МВФ: правительство внесло в Раду законопроект об усилении независимости САП

Еще один структурный "маяк" МВФ: правительство внесло в Раду законопроект об усилении независимости САП

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Правительство одобрило законопроект, который усилит независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Законопроект предусматривает, что САП получит статус юридического лица публичного права, а ее руководитель будет иметь статус заместителя Генпрокурора. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“Сегодня правительство одобрило законопроект, который усиливает самостоятельность и независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры Это один из структурных маяков программы сотрудничества с МВФ и часть государственного курса на системную борьбу с коррупцией”, - сообщил Шмыгаль.

Детали

Основные изменения, которые вводит законопроект:

САП получает статус юридического лица публичного права.

Руководитель САП получает статус заместителя Генпрокурора.

Руководитель САП самостоятельно будет определять штат, структуру и организацию в учреждении.

Создаются механизмы подотчетности и аудита с участием международных экспертов.

Урегулируются процедуры конкурсного отбора прокуроров.

Отмечается, что в ближайшее время законопроект будет зарегистрирован в парламенте.

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Добавим

Документ уже внесен в ВР. Его регистрационный номер 10060.

"Принятие закона об усилении институциональной независимости САП – это обязательство №21 в Меморандуме. Дедлайн выполнения – конец декабря", - написал нардеп Ярослав Железняк.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, САП
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