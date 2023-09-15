Общался, но указаний не выполнял: Шуфрич о "связи" с Сивковичем до 2022

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Народный депутат Нестор Шуфрич в зале Печерского районного суда в Киеве, где ему должны избрать меру пресечения, в разговоре с журналистами признал, что поддерживал связь с бывшим секретарем СНБО, агентом фсб Владимиром Сивковичем до 2022 года. В то же время нардеп отрицает, что выполнял его указания, пишет УНН.

Цитата

"Слушайте, вы представляете себе где Сивкович, а где я? Я не тот человек, который выполняет указания", - ответил Шуфрич на вопрос журналиста, выполнял ли он указания Сивковича.

Детали

Он отметил, что знает бывшего секретаря СНБО, ведь они вместе работали. По словам нардепа, "можно посадить полстраны", если они "будут отвечать за знакомство" и "какие-то совместные охоты" с другими лицами.

На вопрос, поддерживает ли нардеп связь с Сивковичем, он ответил: "После войны я с ним связь не поддерживаю... С 24 февраля прошлого года... (С 2014 года, - ред.) я с ним общался, я это никогда не скрывал. Кому надо, те об этом знают".

Напомним

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу. Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента фсб, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

В Печерском районном суде Киева проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене. Его проводят в закрытом режиме.

Офис генпрокурора будет просить для нардепа Нестора Шуфрича, которого подозревают в госизмене, меру пресечения в виде ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обыски у Шуфрича: среди находок типичный "джентльменский набор ватника и русофила" - источники