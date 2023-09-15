Зеленский собрал Ставку: говорили о поставках оружия и планировали будущие спецоперации

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Речь шла о поставках и производстве оружия, а также о планировании будущих спецопераций, передает УНН.

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"Ставка. Детальный обзор ситуации на фронте по всем направлениям. Доклады Главкома и командующих: Харьковщина, Луганщина, Донбасс, Запорожье, юг. Доклады разведок. Отчет о завершенных специальных операциях и планирование будущих", - написал Зеленский в Telegram.

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Кроме того, по его словам, речь шла о поставках оружия, боеприпасов и всего необходимого для фронта.

"Большой доклад Минстратегпрома о текущей динамике собственного производства и перспективах его наращивания", - резюмировал Президент.