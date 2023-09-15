"Об автономии речь не шла": Шуфрич о документах по Донецкой и Луганской областях, которые нашли во время обысков

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Народный депутат Нестор Шуфрич в зале Печерского районного суда заявил, что документы о Донецкой и Луганской областях, которые у него нашли во время обысков, якобы был "передан в ОБСЕ" и "касался принципов сохранения Донетчины и Луганщины в пределах областей Украины", пишет УНН.

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"Этот документ, который называется концепцией, был передан в ОБСЕ и касался, в принципе, сохранения Донетчины и Луганщины в пределах областей, как это предусмотрено Конституцией... Ни о каких автономиях речь не шла", - уверяет Шуфрич.

Детали

По словам нардепа, документ якобы "давно находится" в генеральной прокуратуре, и он "был компромиссом, который можно было реализовать в июне 2014-го года".

"И Порошенко 30 июня принял решение, вместо того, чтобы завершить переговорный процесс, решить эту ситуацию военным способом. По алгоритму области сохранялись, они просили себе незначительные дополнительные полномочия. Это был предмет дискуссии", - сказал Шуфрич.

Кроме этого, он заявил, что Донецкая и Луганская области якобы "просили", чтобы должности глав администраций, руководителей полиции и прокуратуры "согласовывались с областным советом", а также "право использовать русский язык" на территории областей.

Напомним

Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.

Как сообщили УНН источники в СБУ, дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

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