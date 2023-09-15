Пример настоящего единства и доверия: Зеленский поблагодарил ЕС за снятие ограничений на импорт украинского зерна

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и поблагодарил за снятие ограничений на импорт украинского зерна, передает УНН.

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"Ограничения со стороны Еврокомиссии по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты!"

Искренне благодарен Урсуле фон дер Ляйен за соблюдение слова и правил свободного рынка. Это пример настоящего единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

По его словам, сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне - "чтобы соседи во время войны Украину поддержали".

"А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", - резюмировал Зеленский.

Напомним

Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.