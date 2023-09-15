Байден в четверг встретится с Зеленским в Вашингтоне

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент США Джо Байден в четверг встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата

"Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в четверг в Вашингтоне", - сообщил Салливан.

Также чиновник добавил: “Мы всегда готовим новый пакет военной помощи для Украины”. Новый пакет помощи ожидают уже на следующей неделе.

К слову, Салливан заявил, что речь Байдена на Генассамблее ООН на следующей неделе будет в значительной степени посвящена Украине.

Ранее

Как сообщало NBC, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом и принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.