Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,24 -0,0293 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6060

Байден в четверг встретится с Зеленским в Вашингтоне

Байден в четверг встретится с Зеленским в Вашингтоне

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент США Джо Байден в четверг встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Цитата

"Джо Байден встретится с Владимиром Зеленским в четверг в Вашингтоне", - сообщил Салливан.

Также чиновник добавил: “Мы всегда готовим новый пакет военной помощи для Украины”. Новый пакет помощи ожидают уже на следующей неделе.

К слову, Салливан заявил, что речь Байдена на Генассамблее ООН на следующей неделе будет в значительной степени посвящена Украине.

Ранее

Как сообщало NBC, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует провести встречу с президентом США Джо Байденом и принять участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.