Словакия и Венгрия заявили, что продлят запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Словакии и Венгрии заявили, что продолжат запрет на импорт украинской агропродукции на территорию их стран, несмотря на принятое решение Комиссией ЕС не продлевать эмбарго. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя в Facebook, словацкий телеканал Markiza.

Детали

Министр сельского хозяйства Габриэла Матечна подтвердила, что Словакия в одностороннем порядке продлит запрет.

"Иначе наш рынок будет заполнен дешевым украинским зерном, что может нанести большой финансовый ущерб нашим аграриям. Ситуацией также будет заниматься Совет министров на заседании в Брюсселе", - заявила она.

Министр добавила, что запрет со стороны Словакии начнет действовать сегодня, 15 сентября, в полночь. В свою очередь, ее венгерский коллега Иштван Надь тоже отметил, что Будапешт закроет границы для украинского зерна.

"В Брюсселе приняли решение: запрет на импорт украинского зерна не продлят. Венгрия закрывает границы для 24 украинских товаров, которые находятся в ее национальной компетенции. Защищаем интересы венгерских фермеров", - заявил он.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продлит запрет на ввоз украинского зерна.