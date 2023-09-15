Смету Украинского института книги на следующий год могут увеличить в пять раз - Минкульт

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В 2024 году расходы госбюджета на Украинский институт книги могут увеличить почти в пять раз. Об этом сообщил в.и.о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает УНН.

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“Это означает, что мы сможем заказывать больше изданий, переводов, лучше популяризировать наше книгоиздательство за рубежом. Речь идет и о введении сертификатов на приобретение книг по системе Е-Підтримки”, — объяснил в. и. о. Министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.

Детали

В актуальном бюджете на текущий 2023 год, на "обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире" заложили почти 86,9 миллиона гривен.

Еще меньшую сумму предлагали на содержание украинского института книги на будущий год. Согласно предыдущей редакции проекта бюджета-2024, которая была актуальна еще неделю назад, на УИК планировали выделить 72,4 млн грн. Но активная позиция общественности и аргументация Министерства культуры мотивировали Министерство финансов при разработке документа увеличить смету до 466 млн грн.

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В Министерстве культуры и информационной политики отметили, что их ведомство занимает одну позицию с институтами культуры в сфере книгоиздания, библиотечного дела и общественностью в оценках важности развития чтения и продвижения украинской книги, а также необходимости усиления государственной поддержки этого направления.

Напомним

15 сентября Правительство одобрило проект Государственного бюджета на 2024 год.

В частности, чиновники согласовывали и расходы на украинскую культуру. По данным Минкульта по сравнению с бюджетом на прошлый 2023 год, смету их ведомства увеличили на 2,3 млрд гривен.

Впрочем, документ госбюджета на 2024 год еще не утвержден. Его должны передать на рассмотрение в Верховную Раду Украины. Где и будет принято окончательное решение о принятии.