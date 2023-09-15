Шмыгаль призвал отдельные страны ЕС воздержаться от одностороннего ограничения на импорт агропродукции из Украины

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал решение Еврокомиссии не продлевать запрет на импорт агропродукции из Украины в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Болгарию. В то же время он призвал правительства отдельных стран ЕС воздержаться от одностороннего ограничения на импорт, передает УНН.

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Премьер подчеркнул, что решение Комиссии ЕС является "законным" и справедливым", а также поможет украинскому экспорту в условиях блокирования черноморских портов. Он добавил, что оно также будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.

В то же время Шмыгаль призвал отдельные страны Евросоюза воздержаться от односторонних ограничений в отношении импорта из Украины и выразил готовность к дальнейшему диалогу с правительствами этих государств.

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"Мы призываем отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений в отношении украинской агропродукции. Ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО. Мы готовы к дальнейшему диалогу с нашими соседями и Европейской комиссией по всем вопросам торговли и логистики. Уверен, что мы сможем найти общее видение и взаимовыгодные подходы", - заявил Шмыгаль.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несмотря на непродление Комиссией ЕС эмбарго на украинское зерно, его страна продолжит запрет на ввоз украинского зерна.

В Словакии и Венгрии заявили, что продлят запрет на импорт украинской агропродукции на территорию их стран с полуночи 15 сентября.