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Шмыгаль призвал отдельные страны ЕС воздержаться от одностороннего ограничения на импорт агропродукции из Украины

Шмыгаль призвал отдельные страны ЕС воздержаться от одностороннего ограничения на импорт агропродукции из Украины

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль приветствовал решение Еврокомиссии не продлевать запрет на импорт агропродукции из Украины в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию и Болгарию. В то же время он призвал правительства отдельных стран ЕС воздержаться от одностороннего ограничения на импорт, передает УНН.

Детали

Премьер подчеркнул, что решение Комиссии ЕС является "законным" и справедливым", а также поможет украинскому экспорту в условиях блокирования черноморских портов. Он добавил, что оно также будет способствовать глобальной продовольственной безопасности.

В то же время Шмыгаль призвал отдельные страны Евросоюза воздержаться от односторонних ограничений в отношении импорта из Украины и выразил готовность к дальнейшему диалогу с правительствами этих государств.

Цитата

"Мы призываем отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений в отношении украинской агропродукции. Ведь такие ограничения могут стать предметом арбитража в рамках ВТО. Мы готовы к дальнейшему диалогу с нашими соседями и Европейской комиссией по всем вопросам торговли и логистики. Уверен, что мы сможем найти общее видение и взаимовыгодные подходы", - заявил Шмыгаль.

Напомним

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что несмотря на непродление Комиссией ЕС эмбарго на украинское зерно, его страна продолжит запрет на ввоз украинского зерна.

В Словакии и Венгрии заявили, что продлят запрет на импорт украинской агропродукции на территорию их стран с полуночи 15 сентября.

Источник: УНН
Теги: экспорт, ЕС, зерно, Украина, эмбарго, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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