Зеленский провел совещание с командой ОП по защите интересов Украины и принципов свободной торговли с ЕС

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел длительное совещание с членами правительства и командой Офиса Главы государства относительно дальнейшей тактики защиты интересов нашего государства и принципов свободной торговли с Европейским Союзом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ОП.

Детали

Совещание состоялось сразу после разговора с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, по результатам которого было договорено, что все временные ограничительные меры ЕС теряют силу сегодня, 15 сентября.

Зеленский вместе с Прем’ер-министром Денисом Шмыгалем, первым вице-прем’ер-министром – министром экономики Юлией Свириденко, вице-прем’ер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром аграрной политики Николаем Сольским, заместителем министра экономики – торговым представителем Украины Тарасом Качкой, а также заместителями руководителя Офиса Президента Игорем Жовквой и Ростиславом Шурмой спланировал дальнейшие шаги по поддержке украинских аграриев.

На совещании было договорено, что в ближайшее время будет наработан ряд эффективных мер, которые помогут избежать возникновения подобных кризисов в будущем и защитят принципы свободной конкуренции в Европе.

Украина находится в постоянном контакте с европейскими партнерами и отрабатывает практическое решение, которое позволит оптимизировать аграрный экспорт в интересах всего европейского содружества и не нанесет ущерб отечественной экономике.

Президент Украины рассчитывает, что Европейская комиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений в отношении украинского экспорта в будущем. Возможные односторонние ограничения со стороны некоторых стран – членов ЕС получат ответную реакцию Украины.

Участники совещания выразили убеждение, что наше государство, как будущий член Евросоюза совместно с европейскими партнерами, должно уже сейчас работать над долгосрочными решениями и постоянной либерализацией, что будет способствовать укреплению безопасности и свободной торговли в Европе.

Напомним

Еврокомиссия решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых при условии, что Украина будет придерживаться определенных правил.