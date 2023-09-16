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Из одесского порта вышел Балкер PUMA, стоявший "на якоре" с февраля прошлого года - Мининфраструктуры

Из одесского порта вышел Балкер PUMA, стоявший "на якоре" с февраля прошлого года - Мининфраструктуры

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Из одесского порта вышел Балкер PUMA (Каймановы острова), который стоял на якоре с февраля прошлого года. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил Министр инфраструктуры Александр Курбаков, пишет УНН.

Цитата

“Еще одно заблокированное из-за войны судно вышло из порта и следует по установленному временному коридору движения. Балкер PUMA (Каймановы острова) сегодня утром вышел из Одесского морского порта и сейчас направляется в Босфор по установленному коридору движения судов. Судно загружено 16 тысячами тонн металла и 14 тысячами тонн рапса”, — отметил Курбаков.

Детали

Балкер зашел в Одесский морской порт 19 февраля 2022 года, и не мог покинуть его из-за начала боевых действий и закрытия Черного моря для гражданского судоходства.

Этот коридор ВМС ВСУ в первую очередь определили для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения.

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Впрочем, в Министерстве отметили, что учитывая блокирование Зерновой инициативы и потребности мира в украинской продукции, Украина будет рассматривать возможность использовать его и для гражданских судов, перевозящих невоенные грузы. В частности, зерно для стран Африки и Азии.

Напомним

С 15 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Первыми временным коридором в Черном море вышли контейнеровоз JOSEPH SCHULTE и балкер PRIMUS 16 и 27 августа. За ними этот путь прошли суда ANNA-THERESA с OCEAN COURTESY.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, блокирование, война, война с Россией, Мининфраструктуры, корабль
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