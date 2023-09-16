Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,24 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
В разведке подтвердили успешную "хлопок" на химзаводе в рф
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6285

США готовятся анонсировать новый пакет военной помощи Украине - Салливан

США готовятся анонсировать новый пакет военной помощи Украине - Салливан

КИЕВ. 16 сентября. УНН. США планируют объявить новый пакет военной помощи Украине уже на следующей неделе. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга, пишет УНН.

Цитата 

«Мы готовим новый пакет военной поддержки для Украины», – заявил Салливан.

Также чиновник отметил, что объявить этот пакет помощи планируют уже на следующей неделе.

Однако Салливан избежал уточнения относительно того, что именно войдет в новый пакет помощи. Также остается неизвестной его стоимость.

Дополнение

Более десяти танков "Abrams" от США в ближайшее время прибудут в Украину.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный вместе с начальником Главного управления разведки министерства обороны Кириллом Будановым встретились с американскими и британскими военными. С партнерами Украины они обсудили потребности войска и усиление систем противовоздушной обороны.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, военная помощь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.