Венгрия признала, что блокировала вступление Украины в НАТО и ЕС

КИЕВ. 16 сентября. УНН. На четвертом заседании венгерско-украинской межправительственной рабочей группы по вопросам образования государственный секретарь МИД Венгрии Левент Мадьяр признал, что Венгрия блокировала вступление Украины в ЕС и НАТО из-за вопроса закарпатских венгров. Об этом пишет венгерский портал Index, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Мадьяр был оптимистично настроен относительно возможного заключения дорожной карты для урегулирования спорных вопросов.

Также представитель власти Венгрии признал, что из-за вопроса закарпатских венгров Будапешт "блокировал вступление Украины в ЕС и НАТО и ее сближение с ними", и без урегулирования его беспокойств "ничего не изменится".

Также стороны обсудили ситуацию с украинскими беженцами в Венгрии: вопросы обучения украинских детей в венгерских школах и финансирование стипендиальной программы для украинских студентов.

Дополнение

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в части законодательства о нацменьшинствах Украина сделала "очень много", а с Венгрией проводит двусторонние консультации. С Будапештом "самый сложный диалог" в вопросе украинской интеграции в Европейский Союз, однако прогресс есть.