Премьер-министр Италии потребовал от ЕС блокирования потоков мигрантов

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обратилась к ЕС с просьбой присоединиться к “военно-морской миссии, чтобы предотвратить пересечение мигрантами из Северной Африки Средиземного моря. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Мелони опубликовала видеообращение в социальных сетях, пообещав принять жесткие меры в ответ на всплеск прибытия мигрантов на этой неделе, который переполнил крошечный итальянский остров Лампедуза.

Она сказала, что написала президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой включить вопрос иммиграции в повестку дня саммита ЕС в октябре.

«Я намерена повторить просьбу о немедленной миссии ЕС для блокирования отплытия лодок с мигрантами», — сказала Мелони.

Дополнение

Недавно на Лампедузу выпал основной груз, только на этой неделе туда высадилось около 7000 человек, что превышает постоянное население острова. Это вызвало призывы местных политиков о помощи.

В п’пятницу мигрантов постепенно вывозили из перегруженного центра приема «горячих точек» Лампедузы на более крупный остров Сицилия и другие части Италии.

Ранее в пятницу Франция согласилась сотрудничать с Италией над определенным ответом ЕС на кризис.

Мелони сообщила, что кабинет министров соберется в понедельник, чтобы принять чрезвычайные меры, включая просьбу к армии построить более крупные центры приема для размещения нелегальных мигрантов и продлить лимит времени, в течение которого они могут быть задержаны.

Большинство лодок для мигрантов, направляющихся в Италию, отправляются из Туниса.

Мелони помогла ЕС заключить соглашение с североафриканским государством в июле, чтобы остановить потоки в обмен на финансирование, но оно еще не реализовано.

В своем сообщении в пятницу она призвала Европейскую комиссию немедленно перечислить Тунису 250 миллионов евро.

Агентство ООН по делам беженцев присоединилось к призывам Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к ЕС разделить бремя спасения мигрантов и, наконец, поселения тех, кто получил статус беженца, что является одним из самых спорных вопросов среди государств-членов.

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