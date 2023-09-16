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Макрон говорит, что посла Франции «держат в заложниках в посольстве» в Нигере

Макрон говорит, что посла Франции «держат в заложниках в посольстве» в Нигере

КИЕВ. 16 сентября. УНН. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, посол Франции в Нигере и другие французские дипломаты «буквально находятся в заложниках в посольстве Франции», пишет CNN, передает УНН.

Детали

Выступая перед журналистами во время визита в регион Кот-д'Ор во Франции в пятницу, Макрон сказал, что «еду не доставляли» в посольство в Ниамее и что посол «ел военный паек».

Посол Сильвен Итте «не может выйти, он персона нон грата, и ему отказывают в  еде», также сказал Макрон.

После захвата контроля над западноафриканской страной в июле военная хунта приказала Итте покинуть страну. Позже он отменил его визу и приказал полиции выдворить его.

Но дипломат остался на месте, по словам французского президента, а французские власти повторили, что не признают власть хунты.

Отвечая на вопрос, будет ли он работать над возвращением посла домой, Макрон подчеркнул полномочия свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума: «Я сделаю всё, о чём мы договоримся с президентом Базумом, потому что он является законной властью, и я разговариваю с ним каждый день».

По словам министра иностранных дел Франции Катрин Колонна, Итте все еще работает.

Колонна добавил, что Итте «останется столько, сколько мы хотим, чтобы он остался», и что его возвращение является решением Макрона.

Источник: УНН
Теги: Франция, посол, Африка, Эммануэль Макрон
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