КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать лично на Генассамблее ООН, чтобы собрать поддержку против кровавого вторжения россии. Но он может вызвать разногласия между участниками ассамблеи, пишет AFP, передает УНН.

Детали

Хотя западные державы сплотились за Украину, война вызвала глубокие разногласия, и некоторые развивающиеся страны обеспокоены миллиардами долларов, выделенных Киеву. Они считают, что эта война также влияет на бедных, повышая цены на продукты питания.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начнет неделю в понедельник с саммита по вопросам развития, надеясь сосредоточиться на достижении недостижимых целей по помощи наиболее нуждающимся странам.

«Мы будем собираться в то время, когда человечество столкнется с огромными вызовами — от ухудшения чрезвычайной климатической ситуации до эскалации конфликтов, глобального кризиса стоимости жизни, резкого роста неравенства и драматических технологических сбоев», — сказал Гутерриш о Генеральной Ассамблее.

«Люди ищут у своих лидеров выхода из этой беды. Однако перед лицом всего этого и прочего геополитические разногласия подрывают нашу способность реагировать», — сказал он.

«Возникает многополярный мир. Многополярность может быть фактором равновесия. Но она также может привести к эскалации напряженности, фрагментации и хуже».

Несмотря на главную роль, Зеленский должен действовать осторожно, сказал Ричард Гоуэн, эксперт по вопросам ООН в Международной кризисной группе.

«Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис», — сказал он.

Дополнение

Подавляющее большинство стран проголосовали за осуждение вторжения россии, начатого в феврале 2022 года. Но такие лидеры, как президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, «очень четко дали понять, что они верят, что теперь пришло время для дипломатии, и вы можете увидеть довольно много трений между украинцами и странами Глобального Юга», – сказал Гован.

Высокопоставленный европейский дипломат сказал, что война «отвлекала политическое и экономическое внимание» от других насущных проблем, таких как отсутствие продовольственной безопасности, климатический кризис, неравенство и доступ к финансированию.

«Между развивающимися и развитыми странами растет разрыв. Подготовка к этой неделе также заключается в том, чтобы убедиться, что этот разрыв не будет расти дальше», — сказал дипломат на условиях анонимности.

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