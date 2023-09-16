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Австралия «глубоко обеспокоена» сотрудничеством россии и КНДР

Австралия «глубоко обеспокоена» сотрудничеством россии и КНДР

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Австралия «глубоко обеспокоена» встречей между лидером КНДР Ким Чен Ыном и российским диктатором Владимиром Путиным на фоне «спекуляций относительно покупки оружия». Об заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг государственному вещателю ABC, пишет УНН.

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«Я бы выделила два момента по этому поводу, — сказала Вонг, — первый — любая покупка россией будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают все перевозки оружия в КНДР и из нее. Второй момент заключается в том, что я считаю, что это свидетельствует об определенном отчаянии со стороны путина».

Детали

Она добавила, что Канберра «присоединится ко всему международному сообществу, призывая путина соблюдать санкции против КНДР, которые ввело все международное сообщество».

Сейчас Вонг находится на Фиджи на встрече министров иностранных дел Форума тихоокеанских островов.

Напомним

Советники по национальной безопасности США, Южной Кореи и Японии совместно выступили со строгим предупреждением о возможных нарушениях международных санкций Северной Кореей и Россией.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Австралия, КНДР
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