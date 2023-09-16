США не планирует предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS во время визита Зеленского - СМИ

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена пока не планирует объявлять решение о поставках дальнобойных ракет ATACMS в Украину во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе. Об этом изданию Axios сообщил источник, знакомый с вопросом, передает УНН.

Детали

По словам собеседника издания из Украины, Киев ожидал, что на следующей неделе Байден одобрит поставку ATACMS. Американский чиновник рассказал, что этот вопрос был поднят украинскими официальными лицами во время визита госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Киев на прошлой неделе. Он добавил, что в администрации Байдена до сих пор продолжаются дебаты о поставках дальнобойных ракет.

Белый дом отказался от комментариев, сообщает Axios. Издание напоминает, что на следующей неделе Зеленский посетит Вашингтон и встретится с Байденом в Белом доме и американскими законодателями. Сначала он будет присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как рассказали два украинских источника, главная цель его поездки в Вашингтон – встретиться с республиканцами и демократами относительно помощи Украине, поскольку в Конгрессе растут разногласия относительно будущей помощи Киеву. Зеленский планирует обратиться к американцам, в частности к членам Конгресса, "что Украина делает при содействии США и почему это важно".

Напомним

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что президент США Джо Байден в четверг встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне.